وتقدم سان جرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في يونيو بإيقاف نيمار 3 مباريات، ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد "بالفضيحة"، عقب خروج سان جرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، الموسم الماضي.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، بعد لمس الكرة ليد مدافع سان جرمان، لينتصر "الشياطين" بنتيجة 3-1 في باريس ويتأهلوا.

وسيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سيحل سان جرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، في 22 أكتوبر.