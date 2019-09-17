وتعهد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بالزواج من جورجينا، التي ترافقه منذ 3 سنوات عندما كان لاعبا في فريق ريال مدريد الإسباني، و تظهر معه في كل المناسبات تقريبا.

وبدا واضحا أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، مصمم على الزواج من جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 25 عاما، مشددا على أن هذا الزواج هو أيضا حلم والدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، كما قال في حديثه إلى مقدم البرامج الإنجليزي بيرس مورغان.

وأكد رونالدو لمورغان أنه يحب جورجينا، وهي والدة طفلته التي تشاركه أيضا تربية أولاده الثلاثة الآخرين، وقال "لقد ساعدتني كثيرا. بالطبع أنا أحبها. سنتزوج يوما ما بالتأكيد. إنه حلم أمي أيضا".

وأضاف "سنتزوج يوما ما. لماذا لا؟ إنه لشيء رائع. هي صديقتي.. ونحن نتحدث ونناقش الأمور.. أفتح لها قلبي وتفتح لي قلبها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يشار إلى أن جورجينا اقتحمت حياة رونالدو بسلاسة، وهي تشاركه في تربية أطفاله كريستيانو جونيور (9 أعوام)، والتوأمان إيفا وماتيو (عامان)، وألانا (22 شهرا).

وعلى الرغم من مهنته المثيرة، اعترفت جورجينا مؤخرا أنه "ليس من السهل" أن تكون في علاقة مع شخص مشهور مثله، وشددت على أنها "لن تضحي بهذه العلاقة مهما كان الثمن، كما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.

واعترفت بأن علاقتهما كانت "علاقة حب من النظرة الأولى"، عندما التقيا للمرة الأولى.