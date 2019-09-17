ونقل موقع "اليوم السابع" عن مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، أن المدير التنفيذي لـ"بيراميدز" ممدوح عيد، دخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة "القلعة الحمراء" على مدار الأيام الماضية للظفر بخدمات فتحي.

وأضاف المصدر أنه تم رصد مبلغ 20 مليون جنيه لشراء اللاعب، إلا أن إدارة الأهلي رفضت التفريط في المدافع الدولي.

كما أشار إلى أن أحد الأندية الإماراتية أرادت أيضا ضم "الجوكر" ودخلت في مفاوضات للظفر به، لكن مدرب الأهلي أكد تمسكه به.

وعن السبب وراء تمسك الأهلي بـأحمد فتحي، البالغ من العمر 34 عاما، أوضح المصدر أنه المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي يرغب في الاعتماد عليه بشكل أساسي.