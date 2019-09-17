وقال موقع "سكاي سبورتس" إن وكيل أعمال كلوب صرح في وقت سابق أن المدرب قد يغادر ليفربول بسبب "الطقس البريطاني" وينتقل للعيش في "مناخ دافئ".

هذا التصريح أثار الكثير من المخاوف لدى أنصار "الريدز"، مما جعل المدرب، البالغ من العمر 52 عاما، لا يتأخر في توضيح حقيقة الأمر.

وقال كلوب، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين "لقد أراد أن يمزح، ولكن تم التعامل مع الأمر بجدية على ما أعتقد.. كانت نكتة ألمانية لم يفهمها أحد".

وأضاف "لم يكن الطقس عاملا في تولي وظيفة، ويمكنك أن تغني أغنية لا تذهب إلى ليفربول في أكتوبر، حيث تكون البلد باردة ومظلمة".

وتابع "تحدثت عن الطقس من قبل، وتأثير الرياح على كرة القدم، ولكن ذلك ليس مسموحا به في إنجلترا".

وشدد كلوب أنه يملك عقدا مع ليفربول حتى صيف 2022، وأنه يحترمه وسيلتزم به حتى النهاية.

وختم حديثه بالقول "كوسيك ليس وكيل أعمالي فقط، بل هو صديقي، والأصدقاء يقولون ما يريدونه، وقد فعل ذلك، ولم يفهم أحد أنها مزحة".