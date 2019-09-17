وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن أنصار نادي هيلاس فيرونا استهدفوا كيسي بهتافات عنصرية خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها ميلان بهدف نظيف مساء الأحد.

وأعلنت الصحيفة أن الهتافات استمرت خلال الشوط الأول.

وتعرض كيسي، لاعب ساحل العاج، إلى هتافات عنصرية من قبل مشجعي إنتر ميلان ولاتسيو الموسم الماضي.

كما تم وقف معلق على التليفزيون الإيطالي، لوتشيانو باسيراني، بسبب تعليق عنصري وجهه إلى لوكاكو.

وقال باسيراني:"لا أرى أي لاعب آخر في إيطاليا الآن مثل لوكاكو ... أنا معجب به حقًا"، قبل أن يضيف "الطريقة الوحيدة لإيقافه هي أن تقول له: هناك 10 ثمرات من الموز يمكنك تناولها".

واستهدف لوكاكو، الأسمر، بهتافات من مشجعي فريق كالياري هذا الشهر قلدوا فيها أصوات القرود. ولم تفرض أي عقوبات على كالياري حتى الآن.