وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

ودفعت الحالة، التي ظهر عليها مؤمن زكريا، لاعبي الأهلي إلى إعلان وقوفهم إلى جانب زميلهم، الذي يعاني من إصابة نفسية أبعدته عن قائمة الفريق، فيما يعتزم "الشياطين الحمر" تقديم مفاجأة سارة لزكريا.

ونقل موقع "يوروسبورت عربية" عن مصدر بالنادي الأهلي أن لاعبي الفريق، لا سيما النجوم الكبار يخططون للقيام بحملة دعم كبيرة لزكريا.

وذكرت تقارير أن مؤمن زكريا سيتوجه إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري لتقييم حالته الصحية وأخذ العلاج اللازم.

وقال المصدر "لاعبو الأهلي الكبار اتفقوا على زيارة مؤمن زكريا في منزله، قبل سفره إلى ألمانيا، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، حتى يساعده هذا الأمر، خلال رحلة علاجه".

وأضاف "شريف إكرامي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ووليد سليمان وعمرو السولية وحسام عاشور، تزعموا حملة الدعم الكبيرة داخل الفريق لمؤمن زكريا، وقرروا زيارته في منزله بعد أن يعودوا إلى القاهرة في الساعات المقبلة."

وأوضح "هذه المبادرة من لاعبي الأهلي تأتي كنوع من الرد على التشكيك الذي حدث في تضامنهم مع زميلهم خلال الساعات الماضية، خصوصا وأن إكرامي وسعد سمير كانوا من أكثر الداعمين للاعب في بداية أزمته".

يذكر أن إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.