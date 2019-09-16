وأضاف اللاعب أن الهجوم يتحمل أيضا قدرا من مسؤولية ما وقع في المباراة، التي انتهت بتعادل من هدفين لمثلهما.

واستطاع اللاعب الغابوني أن يسجل هدفي الفريق خلال الشوط الأول من المباراة، وكان بوسع أرسنال أن يخرج فائزا، لكن المقابلة انتهت بتعادل.

وبحسب متابعين، فإن الهدفين اللذين تعادل بهما واتفورد كان من الممكن تفاديهما، فالأول جرى تسجيله عن طريق ركلة حرة، أما الهدف الثاني فدخل شباك أرسنال من خلال ضربة جزاء.

وحين سئل عن هذا الانهيار الدفاعي في أرسنال، قال اللاعب في تصريح لقناة "كنال بلاس": "من الواضح أننا لم نكن نتوقع ما حصل. فحتى وإن كنا قد ترقبنا أن يحاولوا بقوة، على غرار ما أظهروا خلال الشوط الثاني، لكن من المحزن، أننا لم نكن قادرين على التعامل معهم".

وأضاف "أشعر كما لو أننا نهدي الأهداف للفريق الخصم، وبالتالي، فإنه يتوجب علينا أن نتحرك في هذا الاتجاه".

ورغم انتقاداته الشديدة، رفض اللاعب أن يقلل من شأن أداء أرسنال، وأكد أنه كان بوسع الفريق أن يكسب المواجهة لصالحه "لا أريد أن اتهم أحدا. لأنه بوسعكم أن تقولوا إنه كان على المهاجمين أن يضيفوا هدفا ثالثا حتى يحسموا المباراة".