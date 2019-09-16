وخلال حديثه لإذاعة "سبورت وان"، قال كلوب: "ماذا يمكننا أن نقول عن فيرمينو ولم يقال بالفعل؟. إنه المهاجم الذي يتواجد بين الخطوط ليجعل حياة الجميع أسهل".

وأضاف كلوب "الفريق الذي يعثر على لاعب مثل فيرمينو يعتبر فريقا محظوظا".

وتابع: "يتعين على الصحف الإنجليزية إيجاد تسمية جديدة للدور الذي يلعبه فيرمينو".

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.

ويلتقي ليفربول نابولي، الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو.