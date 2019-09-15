وشهدت مباراة الوداد والترجي بتونس جدلا واسعا بسبب تعطيل خاصية الـVAR والتي رفض فيها الحكم باكاري جاساما احتساب هدف للوداد، ليرفض الفريق المغربي استكمال اللقاء، وهو ما اعتبره الحكم والكاف انسحابا من اللقاء.

وقبل الكاف الطعن المقدم من الوداد المغربي شكلا وتم رفضه موضوعا، مع التأكيد علي قرار لجنة الانضباط باعتبار الترجي بطلا للقارة السمراء عن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، وفق ما ذكر موقع بوابة أفريقيا الرياضية.

ومن جانبه أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكدت قرار لجنة الانضباط، القاضي بتتويج الترجي التونسي بطلا للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد.