وفاجأ لويس سواريز الجهور بعد دخوله بديلا في لقاء برشلونة ضد فالنسيا، السبت، ضمن الجولة الرابعة من الـ"ليغا"، والتي حسمها رفاق ميسي - الغائب بداعي الإصابة - 5-2، باحتفال جديد، بعدما نجح في تسجيل هدف الرابع والأول له من أول لمسة عقب دخوله كبديل. وأضاف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 82.

ثنائية فالنسيا حملت توقيع كيفين جاميرو في الدقيقة (27) وماكسيميليانو غوميز (92).

وعقب تسجيل لويس سواريز هدفه الأول، قام بالاحتفال مع الجماهير بالإشارة بعلامة X وهو الحرف الأول من اسم تشانا نجلة المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا لويس إنريكي، التي توفيت بعد صراع مع المرض. وذلك وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكشفت إذاعة "RAC1" الكتالونية، عن معنى احتفال الأوروغوياني لويس سواريز بهدفه الأول في شباك فالنسيا.

وكانت تشانا قد توفيت عن عمر يناهز 9 سنوات، إثر معاناتها من مرض السرطان. وقد وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت في بداية المباراة حدادًا على روحها.