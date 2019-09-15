ونشر النادي الذي أصبح في موسم 2018-2019 أول فريق من خارج الولايات المتحدة يتوج بلقب دوري المحترفين، شريطا ترويجيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحجاب الرياضي الذي يحمل شعاره، بمشاركة نساء من مجموعة "حجابي بولرز" (رياضيات محجبات).

وتهدف المجموعة، بحسب نبذة على موقعها الإلكتروني، إلى "الاعتراف والاحتفاء بالنشاط الرياضي للفتيات والسيدات المسلمات"، وزيادة "تمثيلهن، وتاليا مشاركتهن، في المساحات والبرامج الرياضية حول المدينة".

وقال جيري فيرغوسون، مدير التسويق في شركة "مايبل ليف سبورتس اند انترتاينمنت" المالكة لفريق تورونتو، "نشر موضوع (في وسائل الإعلام) عنهن خلال فترة البلاي أوف، تم التطرق فيه إلى سبل التواصل مع مجموعات المشجعين المتنوعة، ومن هنا جاءتنا الفكرة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ورأت مؤسسة المجموعة أن دعم رابتورز للعمل الذي تقوم به "يخلق جوا يمكن لمزاولات كرة السلة من المحجبات في ظله، القيام بذلك بثقة أكبر والشعور بأنه مرحب بهن في هذا المجال".

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) قد أعلن في 2017 إجازته للاعبات ارتداء الحجاب أثناء المباريات.