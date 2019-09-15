وكان من المتوقع أن يفوز فيوري بسهولة، لكن المهمة أصبحت أصعب بسبب الجرح ونزيف الدماء أمام فالين المتماسك إلا أنه حافظ في النهاية على سجله الخالي من الهزيمة.

وقال فيوري في مقابلة بالحلبة: "كان نزالا رائعا. تعرضت لإصابة في العين وهذا غير مسار المباراة".

وأضاف "في معظم الوقت لم أكن أرى بوضوح وتعرضت لإصابة أخرى".

وقال فالين: "فعلت كل ما بوسعي وبذلت أقصى جهد وتايسون بطل رائع ولا يوجد شك الآن في أنني ملاكم جيد".

ويستعد فيوري الآن لمباراة إعادة ضد ديونتاي وايلدر في فبراير المقبل بعد تعادل مثير للجدل في النزال الأول في ديسمبر الماضي.

وقال فيوري: "ديونتاي وايلدر. أنت المنافس القادم. هذا النزال منحني دفعة قوية قبل مواجهة 22 فبراير والآن أمامي بعض الوقت لأتعافى من الجرح ولقضاء وقت مع العائلة".