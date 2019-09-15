وهز مهاجم منتخب البرازيل الشباك بتسديدة بهلوانية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتلقى تشجيعا من أغلب المشجعين باستاد بارك دي برينس، باستثناء صيحات استهجان قليلة، بعدما بدا أنه وضع قصة انتقاله وراء ظهره.

وشوهدت عدة لافتات في المدرجات عليها رسومات تستهدف نيمار.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل مباراته ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، وهو لقاء لن يشارك فيه نيمار بسبب الإيقاف.

وتركت النتيجة ستراسبورغ في المركز 18 برصيد ثلاث نقاط.

وقال إدريسا جاي زميل نيمار في الفريق "هذا هدف رائع ومميز. هذا جيد له وللفريق".

وقوبل نيمار، الذي اثار غضب جماهير باريس سان جيرمان بقوله إن أفضل ذكرياته كلاعب كرة قدم كانت الهزيمة المذلة التي تلقاها سان جيرمان 6-1 أمام برشلونة في نو كامب في دوري أبطال أوروبا 2017، بصيحات استهجان من قبل قطاع من الجماهير في الشوط الأول لكنه قدم أداء رائعا.

وكلل نيمار عودته بهدف رائع لكن هذا لم يتمكن من التغطية على تراجع مستوى الأداء الجماعي لسان جيرمان.

وتصدى الحارس الجديد كيلور نافاس لمحاولتين بطريقة رائعة فيما هدد الضيوف مرمى سان جيرمان في عدة مناسبات فيما بدا ماورو إيكاردي بلا أنياب عقب حلوله بديلا في الشوط الثاني.

وسيكون سان جيرمان بحاجة لجهود المهاجم الأرجنتيني أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ظل غياب نيمار وإصابة كيليان مبابي.

وافتقد سان جيرمان بشدة لجهود اللاعب الدولي الفرنسي إلى جانب مهاجم أوروجواي ادينسون كافاني الذي ربما يعود في لقاء ريال.

وسنحت لستراسبورغ أول فرصة عندما طار نافاس ليبعد تسديدة مفاجئة من لودوفيك أجوركي في الدقيقة 18 بينما لم يسدد سان جيرمان ولو لمرة واحدة على المرمى في الشوط الأول وعانى لاختراق الدفاع المحكم للمنافس.

وزاد أصحاب الأرض من وتيرة الأداء في المراحل الأخيرة من اللقاء ليسجل نيمار هدفه 21 في 20 مباراة بدوري الدرجة الأولى على استاد بارك دي برينس.

وسجل نيمار ثانية بعدها بدقيقتين لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأمس الجمعة، فاز ليل على أنجيه 2-1 وتعادل أولمبيك ليون 2-2 أميان.