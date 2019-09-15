وسجل فاتي، الذي أصبح أصغر لاعب في برشلونة على الإطلاق يهز الشباك قبل أسبوعين أمام أوساسونا، هدفه الأول باستاد نو كامب ليمنح برشلونة التقدم بعد أقل من دقيقتين عقب تمريرة من فرينكي دي يونغ.

ورد فاتي الهدية لاحقا بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء من اليسار قبل أن يمرر إلى الهولندي دي يونغ ليسجل هدفه الأول مع النادي الكتالوني في الدقيقة السابعة.

وقلص بلنسية، الذي كان يخوض مباراته الأولى بعد إقالة المدرب مارسيلينو وتعيين ألبرت سيلادس، الفارق في نهاية الشوط الأول لكن برشلونة دخل الشوط الثاني بقوة.

ووضع جيرار بيكي الكرة في الشباك في الدقيقة 51 بعد أن سدد أنتوان غريزمان في القائم بينما سجل لويس سواريز هدفين بعد مشاركته كبديل.

وأحرز ماكسي لوبيز هدفا شرفيا لصالح بلنسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد برشلونة، الذي لا يزال بدون القائد ليونيل ميسي المصاب، إلى سبع نقاط من أربع مباريات بينما يملك بلنسية أربع نقاط.