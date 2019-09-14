وحقق نوريتش سيتي العائد هذا الموسم الى الدوري الإنجليزي الممتاز، مفاجأة كبرى في المرحلة الخامسة، السبت، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، بنتيجة 3-2، ما سمح لليفربول بالابتعاد في الصدارة.

وأتى فوز نوريتش بفضل أهداف الاسكتلندي كيني ماكلين (18) والإنجليزي تود كانتويل (28) والفنلندي تيمو بوكي (50)، بينما سجل لسيتي هدافه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (45) والإسباني رودري (88).

وبهذه الخسارة، وهي الأولى له في الدوري الممتاز منذ يناير 2019 حين سقط أمام نيوكاسل (1-2)، بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني في الترتيب، لكن الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول اتسع الى 5 نقاط.

وكان ليفربول قد حقق انتصارا مستحقا على ضيفه نيوكاسل في وقت سابق السبت، بنتيجة 3-1.