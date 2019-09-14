وشارك النجم البرازيلي أساسيا مع فريقه في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، وكان واضحا منذ قبل انطلاق صافرة البداية، أن نيمار سيواجه "الجحيم" في استاد الأمراء، بين شتائم وصافرات استهجان.

وحمل مشجعو باريس سان جرمان لافتة سوداء ضخمة، موجهة لوالد النجم البرازيلي، كتب عليها "نيمار الأب اذهب وقم ببيع ابنك في فيلا ميموسا"، وهي منطقة معروفة بالأعمال المنافية للآداب في ريو دي جانييرو.

ولم تتساهل الجماهير الباريسية مع نيمار أبدا، فبدأت بإطلاق صافرات الاستهجان عندما ذكر مقدم المباراة اسم نيمار بالملعب، ثم استمر بالصافرات كل ما لمس نيمار الكرة أمام ستراسبورغ.

وكتبت لافتة أخرى: "لقد دفعت 20 مليون يورو للانضمام إلى ميسي. لا نريد فتيات الليل في باريس"، في إشارة للأنباء التي أكدت استعداد نيمار للمساهمة في صفقة انتقاله لبرشلونة، بوضع 20 مليون يورو من جيبه الخاص.

لكن نيمار تغلب على الصعاب، ونجح في الدقيقة 92 في تسجيل هدف رائع من ضربة خلفية، بعد عرضية من عبده ديالو، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وغاب النجم البرازيلي عن الفريق الفرنسي في ظل مفاوضات لعودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بعد موسمين أمضاهما في سان جرمان، قبل أن تنتهي المفاوضات دون اتفاق بين الناديين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية مطلع سبتمبر.