ولم يكن أداء يونايتد، الذي لعب بدون الثنائي المصاب بول بوغبا وأنطوني مارسيال مقنعا، لكن المدرب أولي غونار سولشاير سيكون سعيدا بتحقيق ثاني انتصار هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

وبعد أن تصدى كاسبر شمايكل حارس ليستر لتسديدة قوية من أندريا سبيريرا من ركلة حرة، نجح فريق "الشياطين الحمر" في التقدم في الدقيقة الثامنة.

وسقط راشفورد أثناء مطاردة كرة ضالة داخل المنطقة بعد التحام مع التركي شالار سويونش مدافع ليستر، ليشير الحكم مارتن أتكينسون إلى علامة الجزاء.

وأضاع مانشستر يونايتد آخر ركلتي جزاء له هذا الموسم، بما في ذلك ركلة جزاء نفذها راشفورد أمام كريستال بالاس الشهر الماضي، لكن مهاجم إنجلترا لم يخطئ هذه المرة.

واقترب راشفورد من إضافة هدف ثان بتسديدة من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة قبل 7 دقائق على النهاية.