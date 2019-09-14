ودخل يوفنتوس المباراة بعد فوزه بأول مباراتين، وكان مرشحا بقوة للانتصار أمام فيورنتينا الذي لا يملك أي نقاط، ولم يفز في 16 مباراة متتالية بالدوري.

وتألق فرانك ريبري في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية مع فيورنتينا وصنع الفرص الأخطر، لكن افتقار فريق المدرب فينشنزو مونتيلا للمسة الأخيرة ساعد يوفنتوس على انتزاع نقطة التعادل.

ولم يشفع ليوفنتوس مشاركته بالقوة الضاربة، حيث قاد الهجوم كريستيانو رونالدو الذي لم يكن في يومه على ما يبدو.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 7 نقاط، لكنه قد يفقد القمة لصالح إنتر ميلان أو تورينو في نهاية الجولة، بينما يحتل فيورنتينا المركز 16 بعد حصوله على أول نقطة هذا الموسم.

وبهذا التعادل امتدت مسيرة فيورنتينا الخالية من الانتصارات في الدوري الإيطالي إلى 17 مباراة، وهي الفترة الأسوأ له في المسابقة منذ موسم 1970-1971.