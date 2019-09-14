وفي لقاء مع صحيفة "تايمز" البريطانية، كشف لاعب ريال مدريد الإسباني السابق طبيعة المرض الذي أصاب ابنه جيمس، موضحا أنه يدعى "مرض ستارغاردت"، وهو الخلل الوراثي الأكثر شيوعا في شبكية العين، وينتهي المطاف بالمصابين به إلى العمى.

واعترف أوين أنه رفض التحدث عن مرض ابنه البالغ من العمر 13 عاما بشكل علني في السابق، كونه لا يريد لهذه القصة أن تتصدر عناوين الأخبار.

وعن قدرة ابنه على لعب كرة القدم، قال النجم الدولي السابق: "لن يصبح لاعب كرة أبدا. عمليا هو أعمى. لا يستطيع رؤية الكرة إلا على بعد 5 ياردات".

وتابع: "بقدر ما يريد كل أب من ابنه أن يلعب، فإن الأمر يبعث على الارتياح بالنسبة لي، فالكل يسأل دائما (هل سيكون ابنك لاعب كرة قدم؟)، وبعد ذلك أقف إلى جانب الملعب وأسمع (إنه ليس جيدا مثل والده)".

يشار إلى أن أوين وزوجته لويز لديهما 3 فتيات، إلى جانب ابنه جيمس.

ويعد أوين واحدا من عمالقة الكرة الإنجليز، ولعب خلال مسيرته الكروية مع أندية كبيرة، منها ليفربول ومانشستر يونايتد في إنجلترا، فضلا عن ريال مدريد.