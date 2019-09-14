وانتصر ليفربول على ضيفه نيوكاسل، بنتيجة 3-1، بعد أن تأخر بهدف للهولندي جيترو فيليمس، قبل أن يقلص السنغالي ساديو ماني النتيجة بتسجيله هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف المصري محمد صلاح الهداف الثالث بطريقة رائعة، ليضمن صدارة ليفربول لجدول الترتيب، بتحقيقه الانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم.

وأنهى ماني وصلاح الحديث عن الخلاف الذي جمعهما في السابق، وذلك عندما احتفلا سويا بطريقة جميلة، بعد تسجل كل منهما الأهداف.

واندلع خلاف بين ماني وصلاح بعد الحالة العصبية التي خرج فيها الأول من الملعب خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي، في الجولة السابقة، بعد أن رفض صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل.

وانتهت المواجهة بطريقة "مثالية"، حيث سجل كل من ماني وصلاح الأهداف، واحتفلا سويا، لتنتهي "الأزمة" بشكل حقيقي، قبل أيام من مواجهة نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.