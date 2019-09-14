وتغلب المنتخب الأميركي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، بنتيجة 87-74 على بولندا، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن السبت، لينهي البطولة المقامة في الصين سابعا، وهو أسوأ مركز له منذ انطلاق المونديال عام 1950.

وكان دنوفان ميتشيل، لاعب يوتا جاز، الأفضل في الفريق الفائز، بتحقيقه 16 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وكان لاعبو المدرب غريغ بوبوفيتش قد خرجوا من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الفرنسي، الذي سقط أمام الأرجنتين في المربع الذهبي.

وخسر بعدها الأميركيون مجددا أمام صربيا في مباراة لتحديد المراكز بين الخامس والثامن، بعدما صبت الترجيحات لصالح لقاء المنتخبين في النهائي.

وخاض المنتخب الأميركي المتوج بطلا للعالم خمس مناسبات (1954، 1986، 1994، 2010، 2014) غمار منافسات كأس العالم المقامة في الصين بغياب أبرز نجوم الصف الأول في دوري المحترفين.

إلا أن الولايات المتحدة نجحت في حجز بطاقتها الى أولمبياد طوكيو 2020، ما سيخولها الدفاع عن اللقب الذي حققته في 15 مناسبة آخرها عام 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل.

ويقام الأحد نهائي كأس العالم بين إسبانيا الساعية إلى لقبها الثاني بعد عام 2006، والأرجنتين الباحثة أيضا عن الكأس الثانية بعد فوزها بالنسخة الأولى على ارضها عام 1950.