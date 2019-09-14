وأوضحت الصحيفة أن جوليانو سيلتحق بفريق الشباب (تحت 18 عاما) على أمل اللعب مع الكبار يوما ما، مشيرة إلى أنه غادر الأرجنتين "دون أخذ الموافقة من فريقه".

وتابعت "طلب ريفر بليت تعويضا من أتلتيكو، وهو الأمر الذي وافق عليه مسؤولو النادي الإسباني، حيث تعهدوا بدفع 223 ألف جنيه إسترليني (278 ألف دولار أميركي)".

وذكرت "ذا صن"، نقلا عن صحيفة "أولي" الأرجنتينية، أن أحد الأسباب التي دفعت جوليانو للالتحاق بوالده في إسبانيا تتعلق بالمشكلات الاقتصادية، التي تعاني منها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

يشار إلى أن جميع أبناء دييغو يلعبون كرة القدم، فإلى جانب جوليانو، يوجد جيو (24 عاما)، الذي يحمل قميص كالياري الإيطالي على سبيل الإعارة من فيورنتينا، إضافة إلى جيانلوكا (21 عاما)، الذي يلعب حاليا مع "يو دي إيبيزا" الإسباني.

وكان رئيس الأتلتيكو يرغب في التعاقد مع جيو، الذي سجل 14 هدفا في موسم واحد مع فيورنتينا.

وفي هذا الصدد، قال دييغو "إنه لاعب يملك كل ما يحتاجه للعب تحت قيادتي، لكن لسوء الحظ لن أحضره أبدا إلى هنا".