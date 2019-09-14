فقد أعرب الويلزي غاريث بيل مؤخرا عن إحباطه من الشعور دوما بإلقاء اللوم عليه حين تسوء الأمور داخل "الفريق الملكي"، الأمر الذي استدعى ردا عاجلا من زيدان.

وكان بيل صرح، خلال مقابلة خاصة مع شبكة سكاي سبورتس "أتفهم أنني أصبحت كبش فداء أكثر مما ينبغي. لا تبدو هذه الاتهامات عقلانية وكذلك ليست عادلة".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زيدان قوله، الجمعة في مؤتمر صحفي "المسؤولية مشتركة.. نتواجد كلنا على متن السفينة نفسها".

وأضاف "نتحمل كلنا مسؤولية ما نقوم به، سواء كانت الأمور جيدة أو سيئة.. نتواجد على السفينة نفسها وهذا شيء لن يتغير".

وتحدث المدرب الفرنسي أيضا عن ما يتوقعه من اللاعب الويلزي، بعدما تأكد رسميا بقاءه داخل أسوار النادي الملكي.

وذكر "كنت دائما أقول إنه لاعب يتمتع بإمكانات رائعة في اللعب. الجميع يعرف كيف كان الوضع في الصيف. الآن هو معنا وأنا سعيد".

وختم حديثه بالقول "نحن الآن في الحاجة إلى المضي قدما".

وكان بيل (30 عاما) قريبا من الرحيل عن صفوف الملكي مطلع الموسم الجاري متجها صوب الدوري الصيني، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.