ووفقا لموقع "فوتبول إنسايدر"، قدم دانييل ليفي مالك نادي توتنهام، عرضا جديدا لإريكسن، سيجعله يتقاضى نحو 60 مليون يورو في 5 سنوات.

وحسب المصدر، سيحصل إريكسن على نحو 230 ألف جنيه إسترليني (نحو 250 ألف يورو) أسبوعيا مع النادي اللندني.

وينتهي عقد إريكسن الحالي الصيف المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل بالمجان لأي ناد أوروبي في حال رفض التجديد مع توتنهام.

واقترب ريال مدريد كثيرا من صانع الألعاب الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن مطالب توتنهام وقفت عائقا بين اللاعب والفريق الملكي، علما أنه إريكسن أبدى رغبته باللعب في "سانتياغو بيرنابيو".

وأكد المصدر عزم ليفي على التمسك بإريكسن، أحد أبرز نجوم الفريق، لفترة طويلة تصل إلى 5 سنوات، وهو ما دفعه لتقديم عرض مغر سيجعل النجم الدنماركي يتقاضى قرابة 12 مليون يورو سنويا.