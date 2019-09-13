وقال المدير الفني يورغن كلوب في تصريحات صحفية من ملعب التدريب، الجمعة، قبل مواجهة نيوكاسل في المرحلة الخامسة من الدوري الممتاز، السبت، إنه من المرجح أن يعود بيكر في وقت متأخر من شهر أكتوبر المقبل.

وفي حال صدقت توقعات كلوب، قد يعود أليسون إلى عرين فريقه قبل الموقعة المرتقبة خارج الديار أمام مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر، بعد أن يكون ابتعد 7 مباريات أخرى عن المشاركة.

وتعرض بيكر لإصابة عضلية خلال افتتاح مشوار ليفربول في الدوري، واضطر المدير الفني يورغن كلوب إلى الاعتماد على الحارس البديل أدريان.

وأشار المدرب الألماني إلى أن "الهدف هو عودة بيكر عقب فترة التوقف الدولي المقبلة"، في منتصف أكتوبر المقبل.

وقال كلوب إنه تناول الغداء مع أليسون (26 عاما)، وأوضح أن الأخير "يبدو في حالة جيدة. أنه يتحسن لكن لا يمكن أن نضعه حتى الضغط".

وكان جون أشتربرغ مدرب حراس المرمى، أكد في وقت سابق أن أليسون بدأ خوض بعض التمارين في الملعب، لكن "يصعب التكهن بموعد عودته إلى الملاعب".

وأضاف كلوب: "كانت إصابة خطيرة حقا في الساق. إنها أفضل بكثير الآن بالتأكيد وهذا جيد بالنسبة لنا وله. إلا أننا لا نعرف بالضبط. الهدف أن يعود بعد فترة التوقف الدولي المقبلة. يمكن أن يكون جاهزا لكننا لا نعرف".