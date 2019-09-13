ولم يحسم توخل ما إذا كان أغلى لاعب في العالم سيشارك كأساسي على ملعب بارك دي برانس، لكنه سيكون "ضمن التشكيلة، هذا أكيد".

وعبر المدرب الألماني عن اقتناعه بأن نيمار "سيقدم كل شيء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا. وهدفنا الأول هو الفوز على ستراسبورغ".

وغاب النجم البرازيلي عن الفريق الفرنسي في ظل مفاوضات لعودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بعد موسمين أمضاهما في سان جرمان.

وانتهت المفاوضات دون اتفاق بين الناديين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية مطلع سبتمبر.

وكان نيمار عبر، في وقت سابق، عن رغبته في مغادرة الدوري الفرنسي، بعدما لم يحقق ما كان يصبو إليه في فريق العاصمة.

وقال والده، قبل أيام "نيمار يريد فقط التواجد في أي مكان يجعله سعيدا. كان سعيدا في برشلونة، وكان متحمسا للعودة خاصة عندما يسأله زملاؤه السابقين عن رغبته في العودة إلى الكامب نو".

وتعود آخر مباراة حمل فيها نيمار قميص فريق عاصمة الأنوار إلى مايو الماضي، وذلك أمام أنجيه في الدوري الفرنسي، حسب موقع "سوكر بايز".