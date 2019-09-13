وقال زيدان الذي ينتظر الكثير من نجمه البلجيكي العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، في مؤتمر صحفي عشية المباراة التي يستضيفها ملعب "سانتياغو برنابيو": "نحن جميعا نرغب في مشاهدة إيدين (...) ثمة الكثير من الضغط، التطلعات. نعرف الوضع. هو جاهز وهذا الشيء الأكثر أهمية".

وتابع: "نرغب جميعا في رؤية إيدين، ومشاهدة ما سيحدث".

وكان هازارد، أحد أبرز انتقالات هذا الصيف بانضمامه إلى ريال مدريد من تشلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، تعرض لإصابة قبل انطلاق الموسم، لكنه بات جاهزا لخوض أول مباراة رسمية له مع الفريق الملكي، بعدما انخرط في التمارين بشكل كامل في الأيام الماضية.

ومع ذلك، طالب زيدان بالصبر حيال هازارد، وقال: "يجب أن نقارب الأمر بهدوء، لقد أصيب لمدة 3 أسابيع، واستأنف (التدريب) منذ أسبوع".

وتابع: "لدينا 7 مباريات في 21 يوما، وسيتعين علينا مقاربتها بتروٍّ (...) سيعود الأمر لي لتحديد دقائق ووقت لعبه لأننا نحتاج إليه لفترة طويلة من أجل مباريات عدة، وليس واحدة".

وتعتبر عودة هازارد إلى المنافسة خبرا سارا لريال مدريد، خصوصا أنها تأتي قبل أول قمة قارية للنادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ضد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

كما تأتي عودة هازارد في ظل معاناة الفريق على صعيد الإصابات، لاسيما مع الكرواتي لوكا مودريتش وماركو أسينسيو.

وحذر زيدان قائلا: "الموسم بدأ الآن"، مضيفا: "أمامنا 7 مباريات في 21 يوما وأعتقد أنه، في كل الأحوال، هذا هو ما نحتاج إليه. اللعب وخوض المباريات والتنافس. هذا ما يريده اللاعبون".

وأكد زيدان أنه لا يكترث بالانتقادات الموجهة للفريق بعد سقوطه في فخ التعادل مرتين في المراحل الثلاث التي أقيمت حتى الآن في الليغا، معتبرا أن "التعليقات، كل ما يقال، لن تتغير. نعرف ما نرغب في تغييره داخل الفريق، وسنقوم بكل شيء لفعل الأشياء بشكل جيد".