وأعلنت رابطة "البريميرليغ" الجمعة اختيار الفنلندي بوكي، أفضل لاعب في الشهر، وذلك بعد تألقه اللافت مع فريقه نوريتش سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

وسجل بوكي، البالغ من العمر 29 عاما، 5 أهداف في أول 4 مباريات بالدوري، مكملا مسيرته كهداف لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، عندما سجل 29 هدفا وقاد "طيور الكناري" للبريميرليغ.

وتغنت الصحافة الإنجليزية ببوكي خلال أغسطس، إذ أصبح بسرعة فائقة مفاجأة الموسم الجديد و"حصانها الأسود"، خاصة بعد مزاحمته لنجوم الدوري الكبار، في موسمه الأول.

ويتصدر بوكي لائحة هدافي الدوري، متساويا مع الإنجليزي رحيم ستيرلنغ، نجم مانشستر سيتي، بـ5 أهداف لكل منهما، يليهما الإنجليزي آشلي بارنز، لاع بيرنلي، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم السيتي، برصيد 4 أهداف.

ويواجه بوكي تحديا قد يكون الأصعب له ولناديه هذا الموسم، عندما يواجه بطل الدوري مانشستر سيتي، السبت.