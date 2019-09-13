وكانت علاقة نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد برشلونة الإسباني دائما محل شكوك، في ظل منافسة محتدمة على زعامة اللعبة عالميا لسنوات عدة، هي الأكثر ضراوة في تاريخ كرة القدم.

وخلال الحفل الأخير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل أيام، قال رونالدو في كلمات ودودة إنه قد يتناول العشاء مع ميسي مستقبلا، وهي دعوة تلقاها "البرغوث" الأرجنتيني بالروح ذاتها.

وقال ميسي (32 عاما) في مقابلته الأخيرة مع صحيفة "سبورت" الرياضية الكتالونية: "نعم. ليس لدي أي مشكلة مع ذلك (تناول العشاء مع رونالدو)".

وتابع أسطورة برشلونة: "قلت دائما إنني لا توجد لديّ مشكلة معه. قد لا نكون أصدقاء لأننا لم نتشارك غرفة معا، لكنني أراه دائما في احتفالات الجوائز ولا مشكلة. تحدثنا معا كثيرا في آخر لقاء".

وأضاف صاحب الكرات الذهبية الخمس: "لا أعرف إذا كنا سنتناول العشاء سويا لأنني لا أعرف ما إذا كان مسارنا خلال الموسم سيتقاطع. كل منا لديه حياته والتزاماته الخاصة. لكن بالتأكيد سأقبل الدعوة".

وكانت علاقة النجمين محل اهتمام الصحافة، وأكد رونالدو وميسي أنهما ليسا أصدقاء، إلا أن أي منهما يحمل ضغينة تجاه الآخر في ظل المنافسة الشرسة بينهما.