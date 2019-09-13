وفي تفاصيل الخبر، قالت صحيفة "فاناتيك" اليومية إن عارضة أزياء تدعى، بيرين جويني، نشرت صورة لرسائل تحرش مرسلة من النني، الذي التحق قبل أسابيع ببشكتاش التركي، معارا من أرسنال الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المصري، البالغ من العمر 27 عاما، تورط في هذه الفضيحة بعد أقل من شهر من انضمامه للفريق التركي.

وقالت جويني عبر حسابها على "إنستغرام" إنها تتعرض لمضايقات من لاعبي الكرة، لافتة النظر إلى أن النني لم يكن اللاعب الأول أو الأخير الذي يقوم بذلك، مطالبة إياهم بالتوقف عن التحرش بها.

وتشير الصورة المنشورة إلى أن النني يسأل عن أحوال العارضة الشابة ويخبرها بأحواله..

ولجويني حساب نشيط على "إنستغرام"، أنشئ عام 2018، يضم عشرات الصور "المثيرة"، التي يتابعها أكثر من 90 ألف متابع.

وتقول جويني إنها من مواليد عام 1985، وتشتغل عارضة للأزياء، كما تشارك مع متابعيها تفاصيل عمليات تجميلية تخضع لها من حين لآخر.

ولم يخرج اللاعب المصري، إلى حدود الساعة، بأي تعليق للرد على هذه المزاعم.

يذكر أن النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري، وشارك في 17 مباراة فقط مع "المدفعجية" خلال الموسم الماضي، صنع خلالها هدفا وحيدا.

وكان وردة وقع في "المحظور" نفسه، حين تورط هو الآخر في واقعة تحرش جنسي عبر "إنستغرام"، أثارت جدلا واسعا، الأمر الذي عرضه للإيقاف بعد مباراة واحدة للمنتخب المصري في أمم أفريقيا الماضية، قبل أن يرفع عنه الإيقاف بعد نهاية الدور الأول من البطولة.