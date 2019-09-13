

وقال مورينيو : "ما يُحققه رونالدو حاليًا لا يفاجئني أنا شخصيًا، كريستيانو ظاهرة حقيقية في عالم كرة القدم، إنه نموذج للنجاح والتطور الدائم، إنه لاعب مُذهل ويملك إمكانيات رائعة للغاية".



وأردف في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "أعتقد عندما يصل رونالدو إلى عامه الـخمسين، سوف يكون في المنزل وسيدعوه الفيفا لمباراة الأساطير، وسيخوض اللقاء وسيسجل أيضًا هدفًا، أنا متأكد من ذلك".

وعلى صعيد آخر، فإن اللاعب صاحب الـ34 عامًا هو ثالث لاعب يُسجل سوبر هاتريك بقميص منتخب البرتغال، وهي المرة الثانية له بعد عام 2016، حيث سبقه إلى هذا الرقم الأسطورة إيزيبيو عام 1966 والمهاجم السابق لبرازيل أوروبا، نونو غوميز، عام 2002.



يُذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 8 هاتريك في مشاركاته الدولية مع منتخب البرتغال، ورفع رصيده التهديفي بقميص "برازيل أوروبا" إلى 93 هدفًا كأفضل هدَّاف أوروبا على صعيد المنتخبات عبر التاريخ.



وتنتظر نجم اليوفي مُهمة صعبة رفقة السيدة العجوز عندما يعود للمباريات المحلية، حيث سيحل ضيفًا على نادي فيورنتينا في ملعب أرتيمو فرانكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي، وفقا لموقع "يوروسبورت".



ويبدو أن الموسم الحالي لن يكون بالسهل على رونالدو في ظل التطور الرهيب لنادي إنتر ميلان الذي يقوده المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي قاد ثورة يوفنتوس للعودة إلى الأمجاد عام 2011.