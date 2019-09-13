ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ستيفن تشانغ قوله إن مبدأ عدم التمييز "راسخ في الحمض النووي" للنادي.

وجرى استهداف لوكاكو، بهتافات تشبهه بـ"قرد" من قبل مشجعي كالياري هذا الشهر، بعد أن سجل ركلة جزاء لصالح إنتر ميلانو.

وفي وقت لاحق، كتبت مجموعة من مشجعي إنتر رسالة تفيد بأن مثل هذه الإساءات لا تهدف إلى أن تكون عنصرية، لكنها كانت تكتيكا يستخدم في إيطاليا لإثارة قلق اللاعبين المعارضين.

وذكر تشانغ أن تاريخ النادي الشامل يجعله يعتقد أن المشجعين الذين كتبوا الخطاب لم يقصدوا الإيذاء، مضيفا: "كثير من المشجعين، عندما فعلوا ذلك، لم تكن النية سيئة".

وأضاف أن كرة القدم "ليست للعنف، وليست للعنصرية" ويمكن أن تكون قوة لتثقيف الناس في جميع أنحاء العالم.

وتحدث المسؤول الصيني البالغ من العمر 28 عاما إلى الصحفيين في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية بعد انتخابه في المجلس التنفيذي للرابطة.