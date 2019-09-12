وعانى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد منذ انطلاق الموسم من عدة غيابات مؤثرة في مختلف مراكز الفريق، حتى أن عدد الغائبين عن الفريق خلال الشهرين الماضيين نتيجة الإصابة وصل إلى 11 لاعباً.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، صباح الخميس، أن لاعب الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش، انضم لمستشفى الفريق في الفترة الحالية.

ونشر ريال مدريد بيانا طبيا اليوم جاء فيه: "بعد الفحوصات الطبية التي أجراها لوكا مودريتش، الخميس، تبين أنه يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى، في انتظار التطورات.

وجاءت هذه الإصابة لتضرب وسط ملعب ريال مدريد بقوة قبل مواجهة ليفانتي، في ظل قلة العناصر المتوافرة لدى زيدان في هذا المركز في الفترة الحالية.

ولم يحدد ريال مدريد في بيانه مدى خطورة الإصابة، أو المدة التي سيقضيها اللاعب بعيدا عن المباريات، لكن الأمر المؤكد هو أن الكرواتي لن يكون متواجدا في مباراة ليفانتي.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي، السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ومع إصابة الكرواتي، استمر طاعون الإصابات في حصد لاعبي ريال مدريد، بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين في الفريق خلال الشهرين الماضيين إلى 11 لاعبا، وهو ما يثير قلق زيدان بشدة في ظل طموحاته الكبيرة للمنافسة على كل البطولات هذا الموسم.

وضمت قائمة مصابي الريال في الشهرين الأخيرين: إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي ولوكا يوفيتش وتيبو كورتوا ورودريغو غويس وإيدن هازارد وخاميس رودريغيز وإيسكو وأخيرا لوكا مودريتش.

ويحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بعد 3 جولات من عمر البطولة، فقد خلالها الفريق الملكي الساعي لاستعادة هيبته على الصعيدين المحلي والقاري 5 نقاط.