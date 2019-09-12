وبشأن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، قال ميسي "اعتراض الجماهير على قدومه يعتبر أمرا عاديا للطريقة التي رحل بها عنا، ولكن على المستوى الرياضي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، وكان يروق لي عودته مرة أخرى، لأنه كان سيزيد من إمكانية تحقيق أهدافنا، وفي الحقيقة لا أعرف إذا كانوا فعلوا أقصى ما بوسعهم لضمه أم لا".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن البرغوث قوله: "تحدثت معه (نيمار) خلال المفاوضات وكان لديه شغف العودة، وقدومه إلى النادي كان سيعطي قفزة في رعاة النادي وحقوقه، وقضيته ستستمر في الصحف، ولكن الأمر ليس واضحًا".

وشدد النجم الأرجنتيني على كونه لاعبًا فقط، وليس لديه سلطة القرار، قائلاً: "لم نجبر الإدارة على فعل أي شيء من خلال غرفة الملابس، فقط نعطي رأينا، ولا أمتلك سلطة القرار، أنا فقط ألعب كرة القدم، ولست محبطًا من عدم مجيئه، ولكن هذا الأمر كان يروق لي".

وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا قال: "منذ فترة لم نستطع الفوز بها، وعلى المستوى الشخصي أرغب في الفوز ببطولة أخرى، ولكن هذا ليس يعني الإخفاق في الليغا، والدرس الذي تعلمناه في السنوات الأخيرة أن مباراة واحدة سيئة يمكنها الإطاحة بك من البطولة وعلينا الفوز خارج ملعبنا، ودائمًا الفوز باللقب كان بفضل إحراز الأهداف خارج أرضنا".