وأظهر الفيديو الذي نشرته صديقته، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، أولاد رونالدو وهم يحتفلون بأهداف والدهم في شباك ليتوانيا، من خلال شاشة عملاقة في منزلهم.

وتفاعل الأطفال مع والدهم من خلال القفز في الهواء والتدحرج على الأرض والصراخ ومحاولة لمسه من خلال شاشة التلفاز التي كانت أمامهم.

ورفع رونالدو رصيده إلى 93 هدفا دوليا بعدما هز الشباك أربع مرات في فوز بطلة أوروبا 5-1 خارج الأرض على ليتوانيا بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم الثلاثاء.

وفي مباراته الدولية رقم 161 سجل رونالدو البالغ عمره 34 عاما ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الثامنة مع بلاده و54 في مسيرته الحافلة، ليقود البرتغال لاجتياز عقبة بدت صعبة.

وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، لكن ليتوانيا أدركت التعادل عن طريق فيتوتاس أندريشكيفيتشوس في الدقيقة 28.

وأعاد رونالدو منتخب البرتغال للمقدمة في الدقيقة 62 قبل أن يضيف هدفين آخرين بعد تمريرتين حاسمتين من برناردو سيلفا.

واختتم وليام كارفاليو لاعب الوسط الخماسية في الوقت بدل الضائع، لتبقى البرتغال في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط وبفارق خمس نقاط عن أوكرانيا صاحبة الصدارة، لكن يتبقى مباراة إضافية لرفاق رونالدو.

وتأتي صربيا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بعد الفوز 3-1 في لوكسمبورغ.