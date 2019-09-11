وقام النجم السنغالي الدولي بالتعبير عن طريقة احتفاله الجديدة لأول مرة في كأس السوبر الأوروبي أمام تشلسي، ليعلق فيرمينو: "ساديو، من فضلك لا تقلدني".

وتحدث ماني، في تصريحات أبرزها موقع ليفربول، قائلا لفيرمينو: "إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بهذا الاحتفال وجعله احتفالك الخاص، سيكون من الصعب عليك، لأننا نسجل الكثير".

وأضاف "قام فيرمنيو بهذا الاحتفال منذ عامين أو ثلاثة، والآن سأواصل القيام به على مدار الموسم. أعلم أنه سيقلدني قريبا".

وعن الفوز بالمزيد من الألقاب عقب التتويج بدوري الأبطال على حساب توتنهام، قال النجم السنغالي: "كانت لحظة خاصة بالنسبة لي ولزملائي في الفريق. كنت أشاهد دوري الأبطال وأنا طفل".

وواصل "كان دائماً اللعب في نهائي دوري الأبطال حلماً. كان من المذهل اكتشاف ما يعنيه الفوز باللقب للجماهير والمدينة. كانت الأجواء جنونية عندما عدنا باللقب".

وأتم "الفوز باللقب ومعرفة ما يعنيه منحنا جميعا دافعا إضافيا هذا الموسم لتقديم أداء أفضل والتتويج بالمزيد من الألقاب من أجل (الريدز)".