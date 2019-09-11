وبفضل هدف بضربة رأس من أدميرال موسكوي في الدقيقة 86 وهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق خاما بيليات، فازت زيمبابوي 3-1 بملعبها على الصومال لتنتصر 3-2 في النتيجة الإجمالية وتتأهل للدور الثاني بالتصفيات.

وانضمت إليها أنغولا وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي وموزامبيق وناميبيا ورواندا والسودان وتوغو الذين فازوا جميعا بمواجهاتهم لينتقلوا إلى دور المجموعات المكون من 40 فريقا على عشر مجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى النهائيات.

وتعرضت زيمبابوي لهزيمة مفاجئة 1-صفر على يد الصومال في لقاء الذهاب يوم الخميس الماضي، وهو أول انتصار على الإطلاق في تصفيات كأس العالم للبلد الذي مزقته الصراعات، وأضافت بعد ذلك لتشكيلتها العديد من لاعبيها الذين يلعبون في جنوب أفريقيا عقب انتقادات حادة في وسائل الإعلام.

لكن زيمبابوي كانت على بعد خمس دقائق من خروج مذل في هاراري عندما تسبب خطأ دفاعي فادح في هدف التعادل الذي سجله عمر عبد الله محمد لتصبح النتيجة 1-1 بعد تقدم زيمبابوي في الدقيقة 77 عن طريق مارشال مونيتسي.

وكان هدف الصومال خارج الديار معناه أن ينبغي على زيمبابوي تسجيل هدفين في آخر خمس دقائق وفعلت ذلك بالفعل بضربة رأس البديل موسكوي وتسديدة بيليات القوية لتنتصر في أجواء مثيرة.

وكانت النتيجة قاسية على المنتخب الصومالي الذي ضمت تشكيلته الجديدة لأول مرة لاعبين من مهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة.

لكن الجارة جيبوتي تأهلت بعد تعادلها بدون أهداف في إسواتيني لتنتصر بشكل غير متوقع 2-1 في النتيجة الإجمالية في المفاجأة الوحيدة اليوم.

وسجل كل من ميدي كاجيري وجاك تويسينجي هدفين لتحقق رواندا فوزا ساحقا على سيشل 7-صفر وتنتصر 10-صفر في النتيجة الإجمالية، بينما تغلبت أنجولا 2-1 على جامبيا لتفوز 3-1 في مجموع المباراتين.

وفازت توغو 2-صفر بملعبها على جزر القمر لتنتصر أيضا 3-1 في النتيجة الإجمالية.

وينضم 14 فريقا تأهلوا من الدور التمهيدي إلى الدول 26 الأعلى تصنيفا في دور المجموعات.