وبحسب صحيفة ''لاغازيتا ديلا سبورت'' الإيطالية، فقد تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس على رأس قائمة الاعبين الأعلى أجرا سنوريا براتب يصل إلى 31 مليون يوريو.

وجاء في المرتبة الثانية بعد رونالدو اللاعب الهولندي ماتيس ديليغت، الذي يلعب في مركز الدفاع مع نادي يوفنتوس الإيطالي، براتب يبلغ 8 ملايين يورو سنويا.

وانتقل ديليغت إلى يوفنتوس قادما من فريق أياكس أمستردام، وكان يعد جزءا من الجيل الذهبي لنادي أياكس أمستردام في منتصف عام 2010.

وحل البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يلعب في مركز الهجوم مع نادي إنتر ميلان، في المرتبة الثالثة بأجر سنوي يبلغ 7.5 مليون يوري.

واحتل الفرنسي أدريان رابيو، الذي يلعب في مركز الوسط مع نادي يوفنتوس ومنتخب فرنسا لكرة القدم، المركز الرابع في قائمة أغلى اللاعبين أجرا في الكاتشيو بمبلغ 7 ملايين يورو.

وفي المركز الخامس، حل اللاعبان الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس فريق أيه سي ميلان، والسنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي، براتب يصل إلى 6 ملايين يورو سنويا لكل منهما.

وجاء كل من الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق فيورنتينا، واللاعب الفرنسي بليز ماتويدي في المرتبة السادسة، براتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو.