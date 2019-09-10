وكشف وزير الرياضة الهايتي، إيدوينغ تشارلز، لـ"فرانس برس" أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب.

وتابع: "في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين 9 سبتمبر، أصيب جارزينيو بييتر بعارض صحي (...) وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب إلى النوم بشكل طبيعي".

وأفاد الوزير بأنه تم العثور على اللاعب ميتا في غرفته صباح الاثنين، مشيرا إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.

وبعد أن استهل منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول للنسخة الأولى من دوري أمم الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بالفوز على هايتي 1-صفر، السبت، على أرضه، يتواجه منتخب كوراساو مجددا مع المنافس ذاته، الثلاثاء، لكن في بورت أو برنس.