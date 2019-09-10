وبعد خوض ريال مدريد مرانه ، الاثنين، استعدادا لمباراة السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو أمام فريق ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني، وجه رودريغيز رسالة مفادها بأنه جاهز للمنافسة.

وعقب خروج النجم الكولومبي من المران، قال خاميس رودريغيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "آمل أن يكون هذا هو موسمي مع ريال مدريد".

وعاش رودريغيز أوقاتا صعبة في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان على أعتاب الرحيل عن صفوف الميرنغي، حيث كان خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، وحاولت أندية نابولي وأتلتيكو مدريد الظفر بخدماته.

وعقب إصابة ماركو أسينسيو تغير كل ذلك، واستقر به المطاف في سانتياغو برنابيو من جديد، وشارك رودريغيز أساسيا في مباراة ريال مدريد مع بلد الوليد بالجولة الثانية لليغا، ونال إشادة الجميع.

يذكر أن النجم الكولومبي (28 عاما) عاد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد موسمين قضاهم رفقة نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، وبالرغم من خروج اللاعب من حسابات المدرب زيدان، إلا أن العمل الجيد والجهد المبذول من قبل خاميس جعلت المدرب يعيد النظر ويغير رأيه.