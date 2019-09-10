وأكمل شوماخر 50 عاما في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات وهو الحادث الذي أدى لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس وتم وضعه في غيبوبة مستحثة طبيا لعدة أشهر.

وأضافت صحيفة لو باريزيان بدون أن تذكر مصادرها أن شوماخر نقل لمستشفى بومبيدو في جنوب غرب باريس بعد ظهر الاثنين.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن البطل السابق سيخضع لعلاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي فيليب ميناش.

ولم ترد متحدثة باسم شوماخر على الفور على طلب للحصول على تعليق.

ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات بعد أن حقق 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى. وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز خمسة ألقاب متتالية مع فيراري ما بين عامي 2000 و2004.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت عائلته بيانا قالت فيه إنه "في أيد أمينة".