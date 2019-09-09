وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد "سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل" وأن مدرب الفريق زين الدين زيدان وضع المهاجم الفرنسي ليصبح هدفه الأول.

فبعد أن فشل النادي الملكي في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار هذا الصيف، قرر ريال مدريد نقل تركيزه إلى المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، الفائز ببطولة كأس العالم الأخيرة، تعني أن الميرنغي كان دائما المرشح الثاني بعد برشلونة في السباق على التعاقد مع نيمار.

وأضافت "سبورت" أن زين الدين زيدان جعل مبابي هدفه الاول في الميركاتو الصيفي المقبل، أي صيف 2020، حتى قبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا.

وكان مبابي سجل الموسم الماضي 39 هدفا وساهم بـ17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات لفريق باريس سان جرمان في الموسم الماضي، كما سجل في الموسم الحالي هدفين حتى الآن.

غير أن مبابي سيضطر للغياب عن المسابقات والمباريات لمدة شهر تقريبا، بعد تعرضه لإصابة في فخذه خلال مباراة الدوري الفرنسي الأخيرة ضد تولوز.

وتشير التقارير في إسبانيا إلى أن زيدان أقنع مواطنه بالقدوم إلى سانتياغو برنابيو، ويبدو أن جماهير ريال مدريد حريصة على ذلك أيضا، إذ هتفوا باسم مبابي حفل الإعلان عن ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد.

يشار إلى أن عقد مبابي مع باريس سام جرمان ينتهي في العام 2022، كما أنه يبدو مترددا في توقيع صفقة جديدة مع النادي الفرنسي.