لكن لقب الكأس، السادس بآخر 7 مواسم، للعملاق الأبيض سيدخل التاريخ، ويبقى في الذاكرة لسبب آخر، يتعلق بإنجاز لم يتحقق بتاريخ الفريق الكبير المتوقع بلقب البطولة الأعرق في مصر.

فمنذ النسخة الأولى لكأس مصر عام 1922، التي فاز بها الزمالك أيضا، لم يتوج الفريق الأبيض باللقب دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

وبداية من دور الـ23 للبطولة، حقق الزمالك الفوز بالنتائج التالية:

الفوز 1- صفر على سمنود، و2- صفر على الإنتاج الحربي في دور الـ16، وبهدف نظيف على مصر المقاصة في دور الثمانية، وبالنتيجة ذاتها على الاتحاد السكندري في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بيراميدز بانتصار عريق بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

يشار إلى أن صلابة الدفاع الزملكاوي لم تقتصر على لقب الكأس المحلي هذا الموسم، إذ توج الفريق قبل أسابيع ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي، وذلك بعدما كانت شباكه اهتزت مرة واحدة فقط في 9 مباريات متتالية.