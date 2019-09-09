وبدت الأمور مهيأة لنهاية سهلة لأسبوعين على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصعبة عندما تقدم نادال بمجموعتين وكسر إرسال منافسه لكن المباراة امتدت إلى نحو خمس ساعات مثيرة عندما انتفض ميدفيديف ليترك نظيره الإسباني في حالة ذهول وسط ضجيج الجماهير باستاد آرثر آش.

وقال نادال بعد مشاهدة فيديو لألقابه 19 الكبرى في شاشة الملعب "نهائي مذهل. بدا أنني ضمنت المباراة بشكل ما وهذه واحدة من أكثر الليالي المفعمة بالمشاعر في مسيرتي.

"شاهدتم لماذا (ميدفيديف) هو المصنف الرابع عالميا. الأسلوب الذي قاتل به من أجل تغيير إيقاع المباراة كان مذهلا".

وأضاف "هذا الفوز يعني الكثير خاصة بالنظر إلى أي مدى زادت صعوبة المباراة".

ومنذ 1949 لم يستطع أي لاعب العودة من تأخره بمجموعتين ليفوز في نهائي أميركا المفتوحة لكن اللاعب الروسي طويل القامة، الذي شجعته الجماهير بعدما أطلقت صيحات الاستهجان ضده بدون رحمة في وقت سابق، كان قريبا من تحقيق ذلك.

وبدا أن ميدفيديف سيواجه الضربة القاضية لكن نادال أظهر مرة أخرى لماذا هو أفضل مقاتل في التنس واستعاد رباطة جأشه ليشق طريقه نحو اللقب 19 في البطولات الأربع الكبرى.

واحتاج نادال إلى ثلاث فرص للفوز بالمباراة وأنهى أحلام منافسه البالغ عمره 23 عاما وأطلق صيحة قوية بعدما أطاح ميدفيديف بضربة خارج الملعب قبل أن يستلقي على ظهره فرحا.

وفرض نادال، ملك الملاعب الرملية، هيمنته على ملاعب فلاشينج ميدوز الصلبة في نيويورك وخسر ثلاث مجموعات فقط في طريقه إلى النهائي.

وأصبح اللاعب الأعسر البالغ عمره 33 عاما ثاني أكبر لاعب يحرز اللقب في أمريكا المفتوحة في عصر الاحتراف منذ الأسترالي كين روزوول الذي كان بعمر 35 عاما عندما نال اللقب في 1970.

وفي الوقت الذي نالت فيه أربع لاعبات مختلفات ألقاب البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم واصل نادال وفيدرر ونوفاك ديوكوفيتش سيطرتهم في منافسات الرجال بعدما حصد "الثلاثي الكبير" آخر 12 لقبا بارزا.

ووصل ميدفيديف إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى وهو يقدم الأداء الأفضل في منافسات الرجال واستفاد من الزخم ببلوغ أربع مباريات نهائية متتالية لكن ذلك لم يكن كافيا لحصد لقبه الأول الكبير.

وعلى الجانب الآخر لم يكن نادال يمر بفترة سيئة إذ حقق عشرة انتصارات متتالية وبسجل 26 فوزا مقابل هزيمة واحدة في آخر خمس بطولات.