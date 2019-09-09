وكان أسطورة التدريب الفرنسي أرسين فينغر، من المدربين القلائل الذين حازوا على فرصة التوقيع مع نجم برشلونة الأول، ولكنه أبى أن يغتنم تلك الفرصة، وذلك وفقا لصحيفة "إس" الإسبانية



وأجرى فينغر مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" تناول خلالها الحديث عن إمكانية التعاقد مع ميسي عندما كان لا يزال شابًا ويلعب بالفئات الشبابية ببرشلونة، مشيرًا في حديثه إلى أن الجميع تكون لديه لحظات يشعر فيها بالندم نظير عدم اغتنام فرصة ما.

وجاء في حديثه: "في الحياة يجب العيش مع بعض من مشاعر الندم بسبب بعض الصفقات الفاشلة، والتي منها ميسي، في عام 2003 عندما تعاقدنا مع سيسك فابريجاس، جمعتنا محادثات مع ليونيل ميسي، في تلك الفترة كنا على مستوى برشلونة، وكنا قادرين على تشكيل فرق شبابية قوية رفقة عدد من اللاعبين الجيدين".



وتابع: "كان لدينا إمكانية تشكيل فريق قوي رفقة ميسي وجيرارد بيكيه وفابريغاس، إذ كانوا هم الأكثر بروزًا على الساحة الشبابية في تلك الفترة، لقد قدم بالفعل فابريغاس وبيكيه إلى إنجلترا، ولكن ميسي قرر البقاء في إسبانيا، من المؤكد أنه كان لدينا اهتمام بالتعاقد معه، ولكنه أصبح في الوقت الحالي لاعبًا غير قابل للمساس أو الرحيل عن فريقه".