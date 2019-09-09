وسجل ثلاثية الزمالك يوسف أوباما، وأشرف بن شرقي "هدفين"، وجاءت الأهداف كلها في الشوط الثاني، ليحافظ الزمالك على بطولة الكأس التي حققها الموسم الماضي.

وحقق الزمالك بطولة الكأس رقم 27 في تاريخه، وهي بطولته الثانية هذا الموسم بعد كأس الكونفدرالية الأفريقية التي حققها قبل أشهر.

ونجح المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، بتحقيق لقبه الأول مع الزمالك، بعد أيام من تعيينه مدربا جديدا للفريق، قادما من جنوب أفريقيا.

وتعتبر بطولة كأس مصر آخر بطولة في مسابقات كرة القدم حول العالم، التي جرت في موسم 2018-2019، وهو الموسم الذي أسدل الستار عن بطولاته العالمية في منتصف الصيف.