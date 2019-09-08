وحمل بيان الاتحاد بعض المحظورات التي على الجماهير تجنبها، خلال المباراة التي ستقام مساء في برج العرب قرب مدينة الإسكندرية.

وتقام مباريات كرة القدم المحلية في مصر دون حضور جماهيري منذ سنوات باستثناءات قليلة، حيث تقرر حضور 20 ألف شخص لنهائي الكأس.

وطالب بيان الاتحاد الحضور بـ"الالتزام بالأخلاق الرياضية، وعدم رفع أي لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية التي تعزز الانتماء للوطن".

كما طالب البيان بـ"عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة".

وحمل بيان الاتحاد مناشدة من أجل "الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها".

وحذر الاتحاد من أنه "في حالة مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين، سيتم تطبيق لوائح الاتحاد سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط، وذلك على وجه فوري، واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف".