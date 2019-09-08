وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث، الذي وقع خلال سباق الجائزة الكبرى الإيطالي في حلبة مونزا إيني، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، لصعوبة المشهد، إذ طارت سيارة أليكس بيروني ولفت في الهواء قبل أن تسقط بقوة على حاجز الأمان، خاصة وأن موقع السائق في السيارة تعرض لأضرار كبيرة.

وبالرغم من الحادث المخيف، فإن سائق فريق "كامبوس ريسنغ"، البالغ من العمر 19 عاما، خرج على قدميه وسار بنفسه إلى السيارة التي اقتادته إلى خارج الحلبة.

وعلّق السائق الأسترالي على الحادث، على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، قائلا: "أتعافى حاليا في المستشفى من كسر في إحدى الفقرات. لست واثقا من الوقت المحدد للتعافي، لكنني أتمنى العودة في أسرع وقت ممكن إلى داخل السيارة".

وتأجلت التجارب الحرة الأخيرة في "فورمولا 1" قبل التجارب التأهيلية، لإجراء إصلاحات في الحواجز بعد الحادث.

يذكر أنه قبل أسبوع واحد، أعلن موقع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، عن مصرع سائق فريق "BWT Arden"، الفرنسي أنطوان هوبير، نتيجة اصطدام وقع بين عدة سيارات خلال سباق لسيارات الفورمولا 2، في بلجيكا.