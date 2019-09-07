وافتتح هاري كين التسجيل بعد 24 دقيقة، ونفذ ركلتي جزاء بنجاح في الشوط الثاني كما صنع هدفا لرحيم سترلينغ.

وهذه هي الثلاثية الثانية لكين مع إنجلترا بعدما أحرز ثلاثة أهداف في مرمى بنما في كأس العالم في العام الماضي ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 40 مباراة من بينهم ثمانية أهداف من ركلات جزاء.

وأحرز منتخب "الأسود الثلاثة" 14 هدفا في أول ثلاث مباريات في المجموعة الأولى ويتصدر الترتيب بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على كوسوفو التي تغلبت 2-1 على التشيك في وقت سابق السبت.

وتستضيف إنجلترا منافستها كوسوفو لأول مرة الثلاثاء المقبل إذ سيقترب بها الفوز من ضمان التأهل إلى نهائيات البطولة التي تختتم على أرضها.