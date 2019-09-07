وبعد تفوق زميله شارل لوكلير في أول جولتين يوم الجمعة الماضي، وضع السائق الألماني فيتل، الباحث عن أول فوز له بسباق منذ أكثر من عام، نفسه في الصدارة بالتجارب الحرة الأخيرة.

وسجل فيتل أسرع زمن للفة في حلبة مونزا خلال دقيقة واحدة و20.294 ثانية، مستخدما أسرع إطارات ناعمة، فيما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني بفارق 0.032 ثانية.

ورغم ذلك سينطلق فرستابن، الفائز بسباقين هذا الموسم، من المؤخرة في سباق الأحد بسبب تغيير وحدة الطاقة.

وجاء فالتيري بوتاس في المركز الثالث بفارق 0.109 ثانية عن فيتل، ثم لوكلير في المركز الرابع، ولكن بنفس الزمن، وسط أجواء مشمسة بالقرب من ميلانو.

واحتل الأسترالي دانييل ريتشياردو المركز الخامس مع رينو، متقدما على لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات وسائق مرسيدس.

ونقلت رويترز عن نيكو روزبرغ بطل العالم 2016 قوله: "سيكون من الممتع مشاهدة التجارب التأهيلية ومن المستحيل توقع الفائز حاليا".

ويتصدر هاميلتون، الفائز في إيطاليا العام الماضي والطامح لرقم قياسي، بالفوز ست مرات في السباق المستمر كل عام منذ 1950، بفارق 65 نقطة عن زميله بوتاس.

وتقلصت التجارب الأخيرة لنحو 10 دقائق لإصلاح الحواجز بعد حادث كبير لسائق فورمولا 3 أليكس بيروني في وقت سابق السبت. ونجا السائق الأسترالي من الحادث من دون أي ضرر جسدي رغم أن سيارته طارت في الهواء.